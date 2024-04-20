«Больше такого счастья не светит!»: беременная Анна Хилькевич рассказала о врачебной ошибке

Анна Хилькевич вспомнила, как врач напугал ее, сказав, что актриса больше никогда не сможет стать мамой. В своем микроблоге звезда поддержала всех женщин, которые когда-то оказались в такой же ситуации.

Артистка подарила Артуру Волкову двух дочек и сейчас находится в ожидании третьего ребенка. Однако некоторое время назад она сомневалась, что может забеременеть еще раз.

Так, через год после рождения второй малышки Анна пришла на медицинское обследование, где ее напугали слова одного из специалистов.

«Врач мне тогда сказал, мол, как хорошо, что вы уже стали мамой! Больше вам такого счастья не светит. Причина была в низком показателе гормона АМГ, а именно он отвечает за репродуктивную функцию женщины», – пересказывает актриса.

Хилькевич призналась, что после этой новости они с супругом сильно расстроились, но, к счастью, заявление медика оказалось ошибочным.

Звезда сериала «Универ» решила поддержать всех подписчиц, которые столкнулись с подобной ситуацией. Она напомнила, что многих женщин сильно торопят с рождением детей.

«Про часики, которые вечно тикают. Наверняка каждая вторая наша женщина в стране слышала эту фразу: «Ну когда ты рожать-то собираешься? Часики-то тикают!» – отмечает артистка.

Сама Анна Хилькевич родила первую дочь в 28 лет, а вторую - в 31 год. По ее мнению, сейчас женщины становятся мамами и в более позднем возрасте, и это нормально.

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