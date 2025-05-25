«Не нравился абсолютно»: Шура раскрыл истинную причину конфликта с мамой

Шура раскрыл истинную причину конфликта с мамой.

Певец признался, что у него с родственницей произошла ссора, из-за которой он десятилетиями почти не общался с семьей.

Артист раскрыл, что однажды мама нашла себе нового мужчину, который ему не понравился. Как оказалось, артист не смог принять нового отчима.

«Он нашла себе молодого человека. Мне он отчим получается. Я уже жил в Москве. Мне он не нравился абсолютно. У меня было понятие, мужчина пришел из мест не столь отдаленных, и я понимал, за что он там был», — поделился Шура в беседе с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Кроме того, Шура раскрыл, что в новых отношениях мамы даже были случаи рукоприкладства в семье, а их личные взаимоотношения испортились после смерти бабушки. По словам артиста, родственница не хотела с ним общаться также из-за большого количества камер вокруг него.

Однако со временем певцу удалось восстановить более близкие отношения. Теперь он каждый день созванивается с мамой.

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