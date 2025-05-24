Дочь Филиппа Киркорова заявила о несчастном детстве наследников Аллы Пугачевой

Дочь Филиппа Киркорова заявила о несчастном детстве детей Пугачевой.

Алла-Виктория активно выкладывает в свои социальные сети развлекательные ролики, из-за чего часто сталкивается с хейтом. Девочке пишут, что она ведет себя слишком развязно.

Некоторые из недоброжелателей даже посоветовали звездной наследнице взять пример с детей Аллы Пугачевой. Однако такой комментарий не понравился девочке. Она подчеркнула, что у них не было счастливого детства.

«В отличие от них, у меня было счастливое детство, меня никто ничего не заставлял и я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это стоять возле пианино по несколько часов в день», — написала в ответ Алла-Виктория.

Напомним, что Филипп Киркоров воспитывает двух детей: старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году, а в 2012-м — сын Мартин. По словам Филиппа, декабре 2024 года его дети уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал о последней просьбе отца перед смертью.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров не смог купить статуэтку пантеры и варана в стразах почти за 3 млн рублей.