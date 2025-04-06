Гагарина, Шура и Тимати потеряли на бизнесе десятки миллионов рублей

В 2024 году бизнес некоторых российских звезд потерпел серьезные убытки. Певец Шура, Полина Гагарина и другие российские артисты лишились десятков миллионов рублей.

Шура (настоящее имя Александр Медведев) владеет фирмой, которая принадлежит его директору Павлу Депершмидту. Компания занимается и организацией выступлений, и торговлей одеждой. В прошлом году ее выручка снизилась с 25 млн до 14 млн рублей. Прибыль в 2023 году составляла 10 млн рублей, а в 2024 компания показала убыток в 6,5 млн рублей, пишет Kp.ru.

Еще хуже обстоят дела у Полины Гагариной. Выручка ее фирмы, которая занимается организацией концертов, рухнула за год с 206 млн до 161 млн рублей. Прибыль же снизилась с 25 млн рублей в 2023 году до минус 43 млн рублей в 2024.

Долги образовались в прошлом году у Тимати и его бизнес-партнера, ресторатора Антона Пинского. Их сеть заведений принесла на 44 млн рублей меньше, чем в 2023 году: выручка составила 211 млн рублей, а убыток — 2,9 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что продюсер Максим Фадеев и Эмин Агаларов потеряли 65 млн рублей на детском ресторане. Также выяснилось, что за время существования заведения в суд с исками против управляющей им фирмы обращались несколько раз. Журналисты установили, что с 2019 года с компании взыскали более 800 тысяч рублей.