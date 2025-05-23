«Сейчас я живу в психушке»: звезда «Импровизации» Позов начал пить и ушел из семьи

Звезда шоу «Импровизация» Дмитрий Позов рассказал о проблемах в жизни. Оказалось, что сейчас артист находится в рехабе, где проходит лечение от депрессии и алкоголизма. Подробности он раскрыл в личном Telegram-канале.

Поклонники привыкли видеть Позова всегда жизнерадостным, однако уже долгое время он сталкивается в жизненными трудностями. Дима признался, что притворялся, изображал семейное благополучие, но недавние события его «добили» - у юмориста тяжело заболел отец. Тогда он начал пить, появилась депрессия.

«Я начал пить. Не до беспредела, но для меня много и часто. И очень быстро стало еще хуже», - поделился Дима.

Состояние артиста привело к тому, что его семья распалась. Ему пришлось съехать из дома и снять квартиру. Это все только усугубило, и в итоге Позов оказался в рехабе. Он подчеркнул, что главная причина вовсе не алкоголизм, а именно психологическое здоровье. В клинике он находится уже несколько дней.

«Я съехал из дома. Начал пить. И скандалы, скандалы, скандалы. Несколько раз поверил, что все может получиться, что мы с Катей справимся и услышим друг друга. Но все иллюзия. Все валилось еще сильнее. И снова скандалы. И вот я живу один в съемной хате. Точнее конкретно сейчас я живу в психушке. Мне осточертело притворяться», - рассказал артист.

Дима признался, что решился на откровение, чтобы в Сети не распускали слухи. Он попросил не писать его бывшей возлюбленной Екатерине. Также он отметил, что всегда будет ее любить, несмотря на расставание.

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