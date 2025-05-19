«Скандал с наркотиками всегда вредит»: что происходит в карьере Глеба из «Три дня дождя» после рехаба

В 2024 году певец Глеб Викторов из группы «Три дня дождя» рассказал о наркотической зависимости. Чтобы справиться с ней, он даже прошел длительное лечение в рехабе, и только недавно стал постепенно восстанавливать карьеру. О том, как изменилась жизнь артиста, выяснил портал «Страсти».

Музыкальный коллектив «Три дня дождя» был основан в 2019 году и довольно быстро прославился. Уже спустя пару лет после создания артисты собирали полные залы поклонников, а к 2023 году они стали настоящими рок-звездами. Однако популярность пагубно сказалась на солисте группы Глебе. Он выходил на сцену в нетрезвом состоянии и не скрывал зависимость от наркотиков.

В конце 2024 года Викторов осознал проблему и лег в рехаб. На несколько месяцев он пропал из медиаполя, перестал общаться с поклонниками и начал переносить концерты. Позже выяснилось, что он продлил лечение из-за депрессивного состояния.

Впервые за долгое время певец появился на публике лишь в апреле 2025 года. Он пришел на гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ». С журналистами Глеб отказался говорить, но сделал несколько фото на красной дорожке. После этого он официально возобновил концертную деятельность. В мае он собрал 15-ти тысячный стадион и выпустил альбом «Висхолдинг». На июнь у группы запланировано еще 3 выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что скандал с наркотиками негативно сказался на карьере Глеба. Чтобы оправиться после него, ему придется приложить немало усилий.

«Скандал с наркотиками всегда вредит. Это естественно. Тоже самое, как шлейф для Глюкозы. Такой черный пиар лучше не использовать, потому что он потом, как говорится, оборачивается крахом карьеры. Не могу сказать, изменились или нет после этого гонорары Глеба. Знаю, что было от 1 млн рублей и выше», - заявил Дворцов.

При этом, несмотря на скандал, репутация у Глеба, по словам продюсера, хорошая. Организаторы концертов не высказываются против сотрудничества с артистом.

«Он достаточно тактичный такой мужчина, со всеми всегда лояльно сотрудничал. Никаких плохих, как говорится, отзывов о нем не было. Возможно, его кто-то продвигает, не знаю. Все может быть», - рассказал Сергей Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил о гонорарах Сосо Павлиашвили.