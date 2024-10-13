«Не надо судить строго»: Лолита высказалась о съемках в гробу

Лолита высказалась о своих съемках в гробу в шоу «Прощай, Легенда».

На дне рождения МУЗ-ТВ певица заявила, что относится позитивно к юмору любого формата. По словам Лолиты, она является поклонником данного шоу, поэтому согласилась принять в нем участие. Кроме того, она призналась в желании проверить себя и свою самоиронию.

«Могу сказать, что это очень классное шоу. Это «Прожарка», которую трансформировали... В этом однообразии шуток тоже нужно искать варианты и учиться шутить. Это очень классная проверка. Возможность поржать над собой. А у них есть возможность учиться шутить», — призналась певица в беседе с изданием Kp.ru.

Также Милявская призвала не нападать на комиков, которые участвуют в этой программе, так как они просто делают свое дело ради позитивных эмоций зрителя и им это дается не легко.

«Не надо их судить строго. Во-первых, это платформа. Во-вторых, это 18+, кто не хочет – не смотрит. Но жанр «Прожарка», наверное, один из самых сложных в смысле юмора. И здесь надо быть большим монстром. Но это со временем», — высказалась Лолита.

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