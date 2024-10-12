«Не позволить виновным уйти от ответственности»: раскрыты подробности пропажи дочери Любови Успенской

Недавно певица Любовь Успенская оказалась в центре внимания публики после того, как ее дочь Татьяна Плаксина внезапно пропала. Позднее выяснилось, что звездная наследница находилась в Израиле и вернулась в Россию. В беседе с aif.ru адвокат артистки Елена Сенина поделилась подробностями о пропаже ее дочери.

«Татьяна находилась в Израиле, сейчас вернулась в Москву, она дома. Подробных комментариев мы не даем, чтобы детально разобраться в ситуации и не позволить виновным лицам уйти от ответственности», — заявила Елена Сенина.

Напомним, 2 октября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин внезапно заявил об исчезновении Татьяны Плаксиной. Его слова подтвердила и сама Любовь Успенская. Певица и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. По одной из версий, дочь артистки могли заставить дать компрометирующее интервью против известной матери. Кроме того, на то, что Татьяну Плаксину похитили, указывало то, что все средства связи она оставила дома.

«Таня действительно пропала. Она пропала в Москве, где она сейчас находится, мы не знаем. Также мы не знаем, что с ней сделали и в каком она состоянии. Нам известно только, что она находится за пределами страны», — рассказывал пресс-секретарь Любови Успенской Александр Иваненко вечером.

3 октября стало известно, что Татьяна Плаксина находится в Израиле, а 7 октября дочь певицы вернулась в Москву.

Ранее сообщалось о том, что дочь Любови Успенской впервые вышла на связь после возвращения в Россию.