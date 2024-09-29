«Можно беду накликать»: на оказавшуюся в гробу Лолиту обрушились с критикой

Певица Лолита Милявская любит удивлять публику эпатажными выходками. Звезда в рамках юмористического шоу разыграла свои похороны и снялась в открытом гробу. Не все подписчики оценили шутку артистки и обрушились на нее с критикой в Сети.

На опубликованных кадрах Лолита предстала во всем черном в вертикально установленном гробу со сложенными на груди руками. Рядом лежали букеты красных и белых цветов. При этом артистку происходящее явно забавляло, так как она не могла сдержать улыбку.

Исполнительница хита «Ориентация Север» заявила, что, когда ей предложили позировать в гробу, она сразу же «побежала» на съемки. Лолита не верит в какие-либо суеверия, поэтому с легкостью согласилась изобразить свои похороны.

Многие подписчики певицы не оценили юмор и предупредили звезду, что она может накликать на себя беду.

«Мне не нравится, есть такие вещи, с которыми не шутят, можно беду накликать»; «Ну или есть предчувствие скорого ухода»; «Даже от Лолиты такого не ожидала. Все можно понять, но это что-то за гранью»; «Вот что жизнь без мужчины с женщинами 60+ делает», — написали пользователи соцсети.

Не смогла удержаться от комментария и телеведущая Екатерина Стриженова. «Господи! Лола, как ты меня напугала», — написала она.

На едкие комментарии Лолита дала такие же язвительные ответы. Она высмеяла подписчиков, которые верят в приметы — по предположению певицы такие люди «ходят к Блиновской».

Недавно Милявская отдыхала в Болгарии, где проживает ее мать и 25-летняя дочь Ева. В отпуске знаменитость сняла совместное видео с единственной наследницей.