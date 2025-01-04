«Не можем не общаться»: Ида Галич раскрыла, в каких отношениях состоит с экс-супругом

Ида Галич рассказала, в каких отношениях находится с бывшим мужем.

Накануне блогерша сделала заявление о том, что новый возлюбленный Олег Ледвич сделал ей предложение руки и сердца. Поклонники Иды не только порадовались за нее и засыпали различными поздравлениями, но и поинтересовались, как у нее обстоят дела с бывшим супругом.

Блогерша призналась, что поддерживает общение с Аланом Басиевым, от которого она воспитывает 4-летнего сына, так как ребенку нужно внимание отца.

«Мы не можем не общаться. У нас есть прекрасный мальчик. Я принимаю все обстоятельства и не навешиваю свое видение на наши отношения. Я знаю, что папа очень любит Лео, а большего мне и не надо. Я уже даже не помню наши ссоры, а в моем сердце нет обиды. Я благодарна, что у нас появился этот удивительный малыш», — разоткровенничалась Ида в личном блоге.

Напомним, что Ида Галич и Алан Басиев познакомились друг с другом случайно в ночном клубе, когда стояли в очереди, а уже 2018 году влюбленные поженились В 2020-м у них родился сын Лео, но через год после появления ребенка пара официально развелась.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич догадывалась о предложении руки и сердца возлюбленного.

Также сообщалось, что Мария Погребняк публично обвинила Лерчек в разрыве с бывшим мужем.