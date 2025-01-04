«Разошлись из-за измены»: Мария Погребняк публично обвинила Лерчек в разрыве с бывшим мужем

Мария Погребняк высказалась о расставании Лерчек с мужем Артемом Чекалиным и обвинила ее в измене.

Бывшая жена футболиста уверена, что в разрыве семейной паре виновата именно Валерия, так как она не смогла сохранить верность супругу. Погребняк подчеркнула, что до нее дошли слухи об измене Лерчек с преподавателем по танцам.

По словам Марии, после просмотра реалити, где девушка завела интрижку с женатым рэпером Natan, Чекалина перестала вызывать доверие и что теперь есть некая уверенность: причиной разрыва Лерчек с экс-супругом Артемом стала ее измена. Кроме того, сам Чекалин ранее намекал на то, почему расстался с женой, называв эту же версию.

«Они с Чекалиным разошлись из-за измены Леры с танцором. Я после ваших "Джунглей" к ней категорично настроена. Не мое дело, возможно, она хорошая девочка и хороший человек, но то, что у нее одно место слабое, получается, факт», — заверила Мария в беседе с Аланой Мамаевой в шоу «Че там в 2024?».

Напомним, что Валерия и Артем Чекалины поженились в 2012 году, а 2016-м у них родилась двойня: Алиса и Богдан, а в 2022-м сын Лев. В 2024 году супруги внезапно объявили о разводе. Это произошло после того, как против них возбудили дело о неуплате налогов.

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