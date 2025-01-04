«От меня невозможно что-то скрыть»: Ида Галич догадывалась о предложении руки и сердца возлюбленного

Ида Галич призналась, что догадывалась о предложении руки и сердца от возлюбленного.

Накануне блогерша заявила, что выходит замуж во второй раз: новый бойфренд сделал ей предложение до Нового года.

Ида подтвердила радостную новость, опубликовав в социальных сетях фотографию с кольцом на безымянном пальце, и призналась, что скрывала помолвку от публики больше месяца из-за желания разделить момент с семьей.

Галич также не стала скрывать, что догадывалась о желании своего молодого человека Олега Ледвича узаконить отношения, из-за чего к предложению руки и сердца она была готова.

«Дедукция — мое второе имя. От меня невозможно что-то скрыть. Плюс у меня невероятной силы интуиция, и глаз замечает очень мелкие, но важные детали. В сообщниках у Олега была моя сестра. Однажды я в шутку оборонила, мол за какими-то советами по поводу кольца только к ней. У нас с Алиной уже тогда была подборка колец — референсов», — разоткровенничалась девушка в личном блоге.

Напомним, что об отношениях Иды Галич и Олега Ледвича стало известно в конце 2023 года. Тогда пара часто появлялась вместе на светских мероприятиях, но роман не раскрывала. Лишь спустя почти год блогерша дала большое интервью вместе с бизнесменом, в котором они впервые рассказали о любви друг к другу.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич резко ответила женщинам, критикующим ее внешность.

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри.