«Не могу быть против»: Ольга Серябкина высказалась о возобновлении группы SEREBRO

Ольга Серябкина призналась, что была бы рада возобновлению группы SEREBRO.

На просторах Интернета совсем недавно появились слухи о том, что Максим Фадеев планирует возродить свою культовую женскую группу.

Ольга в своих социальных сетях заявила, что никаких подробностей не знает, но эта мысль может только радовать ее. По словам артистки, их потрясающая музыка должна продолжать свое существование.

«Если будет какой-то рестарт, то я этому рада. Я не могу быть против или не против, я рада, когда люди поют песни, к сочинению которых я имела прямое отношение. Конечно, это же потрясающая музыка. Если говорить про ревность или конкуренцию — вообще не может быть об этом речи. Если это будет успешно, то я однозначно буду радоваться», — заявила экс-солистка группы SEREBRO у себя в Telegram-канал «Серябкина».

Также Серябкина заявила, что с большой любовью вспоминает об этом жизненном этапе, так как это было тем, к чему она относилась очень серьезно. Поэтому артистка считает, что группа должна продолжать свое существование и что ее успех только ее обрадует.

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