Певица Полина Гагарина рассказала о своей зависимости от гаджетов. Об этом она сообщила в интервью журналу Psychologies.

По словам исполнительницы, ее дети не испытывают зависимости от телефона, в отличие от нее — Гагарина всегда находится на связи с коллегами и командой.

«В моей семье главные ценности строятся вокруг теплых разговоров по душам. Поэтому у меня нет трудностей с детьми по поводу их зависания в телефонах или планшетах. Скорее такая трудность есть у меня самой», — рассказала она.

Гагарина объяснила, что дочь периодически просит ее оторваться от мобильника, чтобы она уделила ей больше внимания.

«Мия очень чутко реагирует, если мне кому-то нужно срочно ответить на сообщение по работе в наш семейный выходной, просит меня убрать телефон и побыть просто мамой», — объяснила певица.

Напомним, Полина Гагарина воспитывает двух детей — сына Андрея и дочь Мию.

Ранее мы писали о том, что певицу Полину Гагарину заметили на свидании в ресторане с неизвестным мужчиной.