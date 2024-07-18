«Довела меня»: Ольга Серябкина рассказала, кому обязана карьерой

Известная певица Ольга Серябкина рассказала, что учительница помогла ей построить карьеру. Об этом сообщает Пятый канал.

«Она потакала моему внутреннему темпераменту и все-таки довела меня до того, что я окончила музыкальную школу и так далее», — высказалась исполнительница.

Певица уточнила, что учительница была еще и ее соседкой. Звезда призналась, что женщина регулярно контролировала ее.

«Она кстати была моей соседкой, поэтому музыка была у меня буквально на лестничной клетке. Она всегда слышала, когда я не выхожу к инструменту, звонила моей маме и говорила: «Оленька сегодня не играла», — поделилась артистка.

Напомним, Ольга Серябкина получила известность благодаря работе в группе Serebro. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. Группа дебютировала на конкурсе «Евровидение-2007», где смогла занять третье место. В 2009-м группа представила первый студийный альбом «ОпиумRoz». В 2018-м Серябкина объявила об уходе из коллектива, а спустя год выпустила сольный лонгплей «Косатка в небе».

Ранее Серябкина рассказала, что случайно слила свой номер телефона.