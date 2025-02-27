«Не могла понять восторгов»: жена Петросяна поддержала Михалкова, раскритиковавшего «Анору»

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова поддержала режиссера Никиту Михалкова, выступившего с критикой нашумевшего фильма «Анора». Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Накануне Никита Михалков раскритиковал картину «Анора», отметив, что она выставляет русских в плохом свете. Кинематографист также назвал киноленту «элементом мягкой силы США». С критикой главы Союза кинематографистов России согласилась жена Петросяна.

«Наконец непопулярное мнение прозвучало в масс-медиа. Я никак не могла понять восторгов вокруг этого фильма», — написала Брухунова.

В мае минувшего года фильм «Анора», рассказывающий о стриптизерше, которая закрутила роман с сыном российского олигарха, удостоился гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в проекте исполнила Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебрякови Дарья Екамасова.

23 января Юра Борисов был номинирован на кинопремию «Оскар» за свою роль в «Аноре» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Ранее мы писали, что Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» с Масленицей.