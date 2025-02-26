«Я даже не проверяла, есть ли такой праздник»: Юра Борисов познакомил актрису из «Аноры» с Масленицей

Американка Майки Мэдисон узнала о Масленицы от российского актера Юры Борисова, с которым снялась в фильме «Анора». Она даже не подозревала, что такой праздник существует, однако отметила логичность его проведения и угостилась блинами.

Майки Мэдисон побывала на шоу Late Night with Seth Meyers на телеканале NBC. Она рассказала, что Юра Борисов показал, как справляют Масленицу. Для этого актеры отправились в американский лес, чтобы сжечь там импровизированное чучело из палок и одежды Борисова.

«Утром они приготовили блины, мы их съели. Мне понравилось. Потом Юра сказал, что нам нужно поехать в лес, построить чучело и поджечь его. Я даже не проверяла, есть ли такой праздник. Решила, что все звучит логично», — заявила Майки.

Ранее стало известно, как в России зарабатывают на славе Юры Борисова. Например, в Сети продают автограф актера за 20 тысяч рублей.