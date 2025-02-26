«Отвратительный олигарх, подонок сын и бандит»: Михалков жестко прошелся по фильму «Анора»

Фильм «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна прогремел на весь мир, став лауреатом Каннского кинофестиваля в 2024 года. Но далеко не всем картина пришлась по вкусу. Режиссер Никита Михалкова назвал кино Шона Бейкера за высмеивание русских.

Создатель картины «Утомленные солнцем» считает, что «Анора» показывает русского человека с негативной стороны.

«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо», — приводит слова Михалкова РИА Новости.

Картина удостоилась массы престижных наград, в том числе: шести номинаций на премию «Оскар», пяти — на «Золотой глобус», семи — на «Выбор критиков» и еще семи — на Премию Британской Академии в области кино.

Номинантом на «Оскар» за роль в «Аноре» стал Юра Борисов. Итоги премии будут известны в марте, пока актер с предвкушением ждет результатов. Его похвалили многие российские коллеги, правда, фильм с участием Борисова уже не первый раз подвергается критике. Евгений Миронов усомнился в том, что нашумевшая лента может получить высшую награду. Актер признался, что видел работы «и покруче».