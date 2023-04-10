«Не могла двигаться сутки»: 45-летняя Ольга Орлова заявила о новых проблемах со здоровьем

6 февраля в жизни Ольги Орловой произошло радостное событие. Телеведущая вновь стала мамой: она родила девочку и назвала ее Анной. В личном блоге Ольга рассказывает не только о воспитании ребенка, но и о своем восстановлении после беременности. Так, знаменитость нередко жалуется на плохое самочувствие: в одно время ее замучили невыносимые боли в ребрах и ринит. Недавно Орлова вновь вышла на связь и заявила о новых проблемах.

Как выяснилось, у Ольги было кесарево сечение. После перенесенной операции знаменитость едва могла самостоятельно передвигаться: любое движение причиняло ей сильную боль.

«Я не могла двигаться сутки. Был катетер. Все семь дней еле ходила, было очень больно. Также мне нельзя было ничего поднимать», — сообщила Орлова в социальной сети.

К слову, телеведущая поспешила успокоить своих поклонников и заявила: сейчас она чувствует себя значительно лучше.

Ольга ведет довольно активный диалог с подписчиками и с радостью рассказывает новости о себе, но вот личную жизнь она тщательно скрывает от глаз публики. Однако недавно знаменитость сделала исключение и смело высказалась о браке с бизнесменом, о котором в Сети так мало информации. Подробности смотрите здесь.

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