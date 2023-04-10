Ксения Бородина рассказала, как узнала об изменах Курбана Омарова и пережила предательство

Когда-то Ксения Бородина и Курбан Омаров считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. За годы брака молодые люди успели стать счастливыми родителями, однако любовь им, увы, сохранить не удалось, как и дружеские отношения. Несколько лет назад телеведущая объявила о разводе с мужчиной, и причиной этого стали его многочисленные измены. В новом интервью для Надежды Стрелец Ксения впервые рассказала о событиях тех дней.

По словам Бородиной, она никогда не была счастлива в браке с Омаровым. С самого начала их отношений бизнесмен увлекался другими девушками. Об этом ей говорили многие знакомые, но знаменитость решила самостоятельно убедиться в его изменах и наняла детектива. Когда же ей предоставили все фотографии с доказательствами, между экс-супругами состоялся неприятный разговор.

«Я приехала домой, начала будить его. Это была темная ночь. Я очень грязно говорила, не выбирала выражений. За 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки», — высказалась Ксения в беседе с Надеждой.

Телеведущая добавила: расставание с бизнесменом она пережила крайне тяжело. Звезда сильно похудела и почти ничего не ела. Однако Бородина рада, что такая ситуация произошла в ее жизни и она избавилась от причин для беспокойств.

«Лежала просто пластом, выкарабкивалась. Это должно было случиться. Хорошо, что так произошло. Нельзя было всю дорогу себя насиловать», — резюмировала телеведущая.

Ранее мы писали о том, что Курбан Омаров и его любовница попали в жуткое ДТП и едва выжили. Подробности происшествия читайте в этой статье.