«Не люблю, когда повторные попадаются»: Асмус высказалась против воссоединения с экс-мужем Харламовым

Кристина Асмус высмеяла Гарика Харламова и высказалась против воссоединения с ним. Все произошло из-за фотографии, на которой был запечатлен юморист.

Комик Игорь Джабраилов опубликовал снимок, на котором он позировал с другими участниками комедийного шоу: среди них оказались ведущие программы «Импровизаторы» и сам Харламов, позирующий в бейсболке. А под фотографией юморист поинтересовался у поклонниц: «Если б они могли попасться в "Киндере", кого бы хотели первым?».

Мимо данной записи и вопроса Кристина Асмус не смогла пройти мимо. Актриса отозвалась на вопрос, ответив под публикацией Игоря. Она дала понять, что воссоединяться с бывшем супругом она никогда не планировала.

«Мне любого без кепки. Не люблю, когда повторные попадаются», — призналась артистка.

Популярные блогеры и комики оценили юмор артистки: «Тут нужно аплодировать стоя», «Прочитала и подумала: "вот бы это Асмус написала", а это она и есть!», «Повторку всегда можно обменять», «Снимаю шляпу».

Напомним, что резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе в июне 2020-го года. Звездной паре удалось миро разойтись и остаться при этом в хороших отношениях ради общей дочери Алисе, которой в этом года исполнилось 10 лет.

Ранее мы писали о том, что Кристина Асмус показала, как выглядит после тяжелой операции.

Также сообщалось, что постройневший Гарик Харламов рассказал, на какую хитрость пошла Екатерина Ковальчук ради его похудения.