«Адище просто!!!»: Кристина Асмус показала, как выглядит после тяжелой операции

Кристина Асмус получила за год четвертую травму подряд — актриса порвала крестообразную связку во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». Накануне звезде «Интернов» сделали операцию, и она вышла на связь после хирургического вмешательства.

Актрисе вскрыли правое колено и выяснилось, что она порвала не только крестообразную связку, но и мениск. Операция длилась четыре часа — врачам пришлось взять материал из второй ноги, которая теперь тоже зашита, рассказала Асмус.

Кристина перенесла общий наркоз и спинальную анестезию. Отходить после нее звезде было очень трудно.

«И вот, когда эта нечестивая спинальная начала отходить, а следом и первая ночь после операции — ну, это адище просто!!! Пожалуйста, не рвите и не ломайте себе ничего, это больно», — написала знаменитость в социальных сетях.

Актрисе предстоит длительное восстановление. На протяжении трех-четырех недель ей придется ходить на костылях и ходить в компрессионных чулках. Асмус пошутила, что зато одному продюсеру такие чулки очень нравятся, намекнув на нового возлюбленного. Кристина поблагодарила его за поддержку в трудную минуту.

Напомним, Кристина Асмус встречается с продюсером Ильей Бурецом, который недавно официально развелся с женой. 11-летняя дочь Кристины Настя от первого брака хорошо приняла ухажера мамы. Она уже познакомилась с Ильей.