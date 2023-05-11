«Не любил большие объемы»: Костенко сообщила о реакции Тарасова на увеличение груди

На днях Анастасия Костенко стала главным ньюсмейкером. Дело в том, что модель решилась на пластику груди. Операция проводилась в лучшей клинике Дубая, вот почему девушкой занимались опытные иностранные специалисты. Отойдя от перенесенной манипуляции, знаменитость вышла на связь с подписчиками и рассказала, как ее супруг отреагировал на изменения во внешности.

По словам Анастасии, сначала Тарасов «не разделял ее энтузиазма». Оказывается, футболист очень волновался за супругу, да и «большие объемы» ему не по душе. Однако затем Дмитрий понял: не стоит препятствовать желанию избранницы, поэтому он стал ее во всем поддерживать.

«Переживал за меня, да и не очень любил большие объемы. Потом понял, что препятствовать бесполезно», — цитирует Teleprogramma.pro Костенко.

Анастасия призналась: после операции она отправила супругу фото с результатом «без цензуры». Выяснилось, что теперь пластикой груди Костенко доволен и Тарасов.

Ранее мы писали о том, что Анастасия пришла в себя после манипуляции и заговорила о «сумасшедшей боли». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Дмитрий Тарасов заговорил об обиде на Бузову и заявил, что «она хайпилась на разводе». Полное высказывание футболиста читайте в этой статье.