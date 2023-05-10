Дмитрий Тарасов заговорил об обиде на Бузову и заявил, что она «хайпилась на разводе»

Когда-то Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова считались самой красивой парой шоу-бизнеса. Однако несколько лет назад супруги со скандалом развелись. Тогда певица обвинила футболиста в многочисленных изменах и домашнем насилии. Долгое время Тарасов никак не комментировал ситуацию, однако в интервью для портала Леди Mail.ru мужчина впервые прервал молчание и поделился своим взглядом на произошедшее.

По словам Тарасова, он «устал слушать вранье». Мужчина отметил: развод с телеведущей произошел из-за того, что Ольга не хотела детей. После долгих уговоров Дмитрий понял: между ними не осталось сильных чувств, именно поэтому он первым заговорил про расставание.

«Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, начала говорить откровенную ложь. Считаю, я правильно сделал, что высказался», — c обидой сообщил футболист.

Прокомментировал мужчина и наличие брачного договора между ним и Бузовой. Как выяснилось, у спортсмена изначально не было доверия к певице, вот почему они подписали все необходимые документы.

«Я хотел детей и семью, а она хотела замуж, поэтому я предложил подписать ей документы для собственного спокойствия. Она согласилась», — резюмировал Дмитрий.

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