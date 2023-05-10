Анастасия Костенко пришла в себя после пластики груди и заговорила о «сумасшедшей боли»

Не так давно Анастасия Костенко стала главным ньюсмейкером. Дело в том, что в личном блоге девушка объявила о предстоящей пластике груди. После этого пользователи Сети поделились на два лагеря: пока одни критиковали и высмеивали знаменитость, другие — встали на ее защиту и поддержали перед предстоящей операцией. После перенесенной манипуляции Костенко вышла на связь и рассказала о своем самочувствии.

Супруга Тарасова поспешила всех успокоить: операция прошла «отлично», вот почему она осталась ею довольна. По словам Анастасии, ее настраивали на «сумасшедшую боль», однако, на самом деле, у нее никаких неприятных ощущений не было.

«Ощущение, будто я перетренировалась в спортзале, будто пришла после долгого перерыва. Сказали, что надо полежать», — высказалась знаменитость.

Костенко делала операцию в лучшей клинике Дубая, именно поэтому возлюбленная Тарасова оказалась под наблюдением опытных иностранных специалистов. Девушка переживала, что столкнется с языковым барьером, но, к счастью, этого не произошло.

«Думала, вдруг какое-то слово не пойму, особенно, когда окажусь в операционной перед входом в наркоз. Все было классно. Будто родила — повысился окситоцин», — цитирует StarHit Анастасию.

Ранее Костенко остро отреагировала на критику своей груди. Высказывание знаменитости читайте в этой статье.