«Не лучшая в мире мать»: Лариса Гузеева раскрыла правду об отношениях с дочерью

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что не считает себя хорошей матерью. Она решила высказаться после многочисленных негативных сообщений в свой адрес.

Знаменитость часто критикуют в соцсетях и просят обратить внимание на дочь Ольгу. Многим не нравится внешний вид девушки, но Гузеева говорит, что ее поддерживает. Телеведущая рассказала, что во времена ее молодости информации о воспитании детей было крайне мало. Именно поэтому она могла совершать ошибки в общении с детьми.

Гузеева опубликовала в личном микроблоге фото с Ольгой, с которой путешествовала по Будапешту. Она решила поднять тему, которая не дает покоя ее подписчикам.

«Все всё знают и всему научат. Я не святая Лариса и не лучшая в мире мать, но я очень стараюсь не испортить жизнь своим детям. Пусть всегда будет солнце!» – цитирует звезду «7Дней.ru».

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о возвращении популярного шоу «Давай поженимся!». Отмечается, что дата выхода программы пока неизвестна. Звезды, участвовавшие в шоу, тоже молчат. Кроме Розы Сябитовой. Сваха ответила на вопросы о новых выпусках «Давай поженимся!».

Ранее мы писали о том, что перед стартом нового сезона 64-летняя Лариса Гузеева худеет и борется с отеками. Она опубликовала фото из гримерки, намекнув, что участвует в съемках.