64-летняя Лариса Гузеева худеет и борется с отеками перед возвращением «Давай поженимся!»

Не так давно всех поклонников шоу «Давай поженимся!» обрадовала хорошая новость. Создатели проекта сообщили о его возвращении в эфир федерального канала. При этом состав ведущих до сих пор держится в секрете. Пользователи Сети убеждены: на днях Лариса Гузеева, главная звезда шоу, косвенно подтвердила свое возвращение.

В личном блоге 64-летняя телеведущая поделилась видео из гримерной, намекнув, что участвует в неких съемках. «Я пока ничего не могу говорить», — заинтриговала знаменитость.

При этом Гузеева акцентировала внимание на свой внешний вид. Она заявила, что сейчас активно сбрасывает вес и борется с отеками. Также актриса «Жестокого романса» заявила: модельеры проекта пообещали ее «красиво наряжать» для эффектного появления в кадре.

«Овал лица уже потек, к сожалению. Все знают, сколько мне лет, и от этого никуда не деться», — цитирует The Voice слова Гузеевой.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева резко прокомментировала возвращение шоу «Давай поженимся!». Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой уехавшая из РФ Мария Машкова заявила, что ее справедливо вырезали из отечественного фильма.