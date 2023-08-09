«Не летала»: Юрий Лоза высказался о съемках Пересильд в космосе

Музыкант Юрий Лоза считает, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос для съемок фильма «Вызов», так как «Земля плоская». Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, что Юрий Лоза является приверженцем теории о плоской Земле. Артист утверждает, что версия о шарообразной Земле не может быть верной.

По мнению Лозы, путешествия «в место, которое называют краем Земли, запрещены Международной конвенцией». Он высказался о том, летала ли Пересильд в космос для съемок фильма.

«Или не летала! Мы можем судить только по тем кадрам, которые нам показывают. Очень многие в этом сомневаются», – подчеркнул звезда.

Ранее Агата Муцениеце поддержала теорию Юрия Лозы и усомнилась, что Земля круглая. Актриса призналась, что хотела бы заменить Юрию Пересильд в главной роли в фильме «Вызов», снятом на МКС. Вот только на кастинг звезда «Закрытой школы» так и не попала, о чем сейчас сильно жалеет. Причем ее расстраивает не только тот факт, что она не поучаствовала в эксперименте, но и то, что она не смогла посмотреть на Землю со стороны.

Также мы писали о том, как певец Юрий Лоза публично высмеял решившего вернуться в РФ Даню Милохина. По словам мужчины, кумир подростков знаменит тем, что когда-то он «корчил рожи». Также Лоза указал на отсутствие эрудиции у молодого человека. В качестве доказательства своих высказываний Юрий привел в пример тот случай, когда юноша не смог указать на местоположение острова Сахалин.