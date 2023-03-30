«А вдруг нет?»: Агата Муцениеце поддержала теорию Юрия Лозы и усомнилась, что Земля круглая

Актриса Агата Муценице в новом интервью призналась, что хотела бы заменить Юрию Пересильд в главной роли в фильме «Вызов», снятом на МКС. Вот только на кастинг звезда «Закрытой школы» так и не попала, о чем сейчас сильно жалеет. Причем ее расстраивает не только тот факт, что она не поучаствовала в эксперименте, но и то, что она не смогла посмотреть на Землю со стороны.

По словам Агаты, у нее уже давно есть мечта – полететь в космос. Ей безумно хочется посмотреть на планету и увидеть своими глазами, что она круглая.

«Очень хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет? И ведь побывать там я могла. Но когда был конкурс, в котором в итоге выбрали Юлию Пересильд, меня даже не стали рассматривать — из-за паспорта гражданки Европы», — рассказала артистка в интервью изданию «Hello!».

В беседе с журналистом Муцениеце также призналась, что с фильмом «Вызов» у нее связана весьма неловкая история. Она отправилась на ужин с друзьями, и в компании был как раз режиссер кинокартины Клим Шипенко. Вот только Агата с ним не была знакома и прямо при нем начала рассказывать о кинематографисте, который собрался полететь в космос. Однако собравшиеся за столом не удивились, а засмеялись от слов актрисы и объяснили ей, что тот самый постановщик есть среди них.

Отметим, что одним из самых ярых защитников теории о том, что Земля плоская, является музыкант Юрий Лоза. Он не только открыто говорит о своей позиции, но и приводит доказательства. И, в отличие от Агаты, ему не нужно лететь в космос, чтобы быть уверенным в своей правоте.

Ранее стало известно, что на своем дебюте в кабаре-шоу Агата Муцениеце не смогла не упомянуть бывшего мужа Павла Прилучного, заявив, что снятие туфлей лучше, чем секс с ним.