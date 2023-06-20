«Пирожок ни с чем»: певец Юрий Лоза публично высмеял решившего вернуться в РФ Даню Милохина

В последнее время все внимание публики приковано к Дане Милохину. Дело в том, что в конце 2022 года блогер покинул территорию РФ со скандалом и отправился в ОАЭ. После этого многие рекламодатели отказались от сотрудничества с ним, а сам юноша неоднократно заявлял о плохом финансовом положении. Не справившись с трудностями, Милохин на днях заговорил о своем возвращении в Россию. В беседе с Telegram-каналом «Звездная пыль» певец Юрий Лоза прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По словам мужчины, Милохин знаменит тем, что когда-то он «корчил рожи». Также Лоза указал на отсутствие эрудиции у молодого человека. В качестве доказательства своих высказываний Юрий привел в пример тот случай, когда юноша не смог указать на местоположение острова Сахалин. Именно поэтому композитор заявил: у него нет интереса обсуждать персону Дани.

«Есть такое выражение "пирожок ни с чем". Если он не любит читать, то о чем он может писать? Зачем мне думать о человеке, который корчит рожи?» — возмутился певец.

Ранее мы писали о том, что Даня Милохин едва не лишился последнего источника дохода в Париже. Подробности смотрите в этой статье.

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