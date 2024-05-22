Не Кологривый: назван претендент на роль Владимира Жириновского

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что Сергей Безруков подходит на роль Владимира Жириновского. Об этом сообщает NEWS.ru.

В России снимут сериал про основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Одним из претендентов на роль политика был Никита Кологривый. Кинокритик Шпагин убежден, что только Безруков способен перевоплотиться в Жириновского. Александр вспомнил, как Сергей озвучивал политика в «Куклах».

«На месте Жириновского сложно кого-то представить. Желательно точно воспроизвести интонацию и голос, а это может только Безруков. Он всегда идеально озвучивал Жириновского», — высказался кинокритик.

Александр считает, что роль Жириновского — налегая задача. Дело в том, что после нанесения грима актеру будет сложно передать эмоции политика, сделать лицо живым.

«Нужно, чтобы получился живой Жириновский, а это очень сложно. В сериале мы должны увидеть не маску Жириновского, а живого человека», — резюмировал кинокритик.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, что Первый канал снимет сериал про Владимира Жириновского. Подробности читайте в этой новости.

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