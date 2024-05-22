«Ой, фу!»: Ольгу Бузову осудили за поведение на шоу «Сокровища императора»

Наталия Медведева возмутилась поведением Ольги Бузовой на шоу «Сокровища императора». Юмористка высказалась о скандале на проекте в личном блоге.

После недавнего выпуска шоу в Сети разгорелся скандал. Телеведущую Ольгу Бузову осудили за личные симпатии к команде розовых. Марию Погребняк и Алану Мамаеву оставили в проекте, несмотря на проигрыш в испытании. Известно, что Ольга и Мария — давние подруги. Многие убеждены, что Бузова намеренно приняла решение в пользу Погребняк. Медведева заявила, что в шоке от поступка Ольги и разочарована в проекте.

«Ой, фу! Я разочаровалась в проекте. Это уже не туда свернуло, далеко от нормального реалити. Мне по монтажу видно сильное вмешательство. Здесь кого-то сильно спасают, продвигают», — высказалась юмористка.

Также в проекте принимает участие Давид Манукян, экс-возлюбленный Ольги. Наталия посоветовала певице создать отдельное шоу, в котором будет сниматься все ее окружение.

«Вот там уже будет интересно посмотреть, кому она отдаст предпочтение. А тут уже неинтересно», — резюмировала Медведева.

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