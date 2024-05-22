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Опубликовано 22 мая 2024, 11:11
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Сериалу быть: известно, кто снимет картину про эпатажного политика Жириновского

Леонид Слуцкий рассказал, что Первый канал снимет сериал про Жириновского.
Сериалу быть: известно, кто снимет картину про эпатажного политика Жириновского

© Starface.ru

Про съемки сериала про Владимира Жириновского ходило много разных слухов. Но теперь появилась официальная информация. Экранизировать жизнь основателя ЛДПР решил Первый канал, рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.

Глава партии встретился с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на роли.

Слуцкий отметил, что жизнь Жириновского была интересной и наполненной неожиданными поворотами, которых хватит на полноценную эпопею.

«Зрители увидят, как закалялся характер Жириновского, историю зарождения ЛДПР, первые успехи в очень непростое время. Уверен, мы сможем передать всю мощь и дух ранней ЛДПР», — рассказал политик в своем Telegram-канале.

Эпатажный политик умер в 2022 году в возрасте 75 лет. На фоне перенесённого коронавируса и диабета развился обширный сепсис, отказали оба лёгких.

В феврале 2024 года появился ролик, в котором актер Никита Кологривый сидел за одним столом с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Он заявил, что сыграет Владимира Жириновского в новом сериале в память о нем. Однако после дебоша звезды в одном из баров Новосибирска съемки картины приостановились. Поэтому пока неясно, кто все-таки исполнит главную роль в сериале.