Сериалу быть: известно, кто снимет картину про эпатажного политика Жириновского

Про съемки сериала про Владимира Жириновского ходило много разных слухов. Но теперь появилась официальная информация. Экранизировать жизнь основателя ЛДПР решил Первый канал, рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.

Глава партии встретился с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на роли.

Слуцкий отметил, что жизнь Жириновского была интересной и наполненной неожиданными поворотами, которых хватит на полноценную эпопею.

«Зрители увидят, как закалялся характер Жириновского, историю зарождения ЛДПР, первые успехи в очень непростое время. Уверен, мы сможем передать всю мощь и дух ранней ЛДПР», — рассказал политик в своем Telegram-канале.

Эпатажный политик умер в 2022 году в возрасте 75 лет. На фоне перенесённого коронавируса и диабета развился обширный сепсис, отказали оба лёгких.

В феврале 2024 года появился ролик, в котором актер Никита Кологривый сидел за одним столом с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Он заявил, что сыграет Владимира Жириновского в новом сериале в память о нем. Однако после дебоша звезды в одном из баров Новосибирска съемки картины приостановились. Поэтому пока неясно, кто все-таки исполнит главную роль в сериале.