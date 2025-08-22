«Не хуже, а во многом даже и достойнее»: Татьяна Куртукова захотела попасть в школьную программу

Исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова хочет, чтобы ее песни включили в школьную программу. Артистка уверена, что именно ее композиции знают все дети страны.

Как рассказали Telegram-каналу «Свита короля» в окружении певицы, Татьяна недовольна тем, что ее хит не предлагают изучать в школах и детских садах.

«Включение в образовательную программу — это другое, дополнительное признание. Таня ведь не хуже, а во многом даже и достойнее тех, чьи песни будут изучать на уроках в школе», - заявил источник канала.

Напомним, депутат Госдумы Михаил Романов выступил с инициативой о введении в школьную программу песни Надежды Кадышевой «Веночек». Кроме того, музыкальный критик Евгений Бабичев предложил изучать на уроках музыки композицию «Конь» группы «Любэ». Высказался он и о хите «Матушка Земля». Бабичев выразил уверенность, если песня будет оставаться на слуху через 15-20 лет, значит, можно будет сделать вывод про ее актуальность для русского народа.

Ранее Олег Газманов предложил выбирать песни для школьной программы опросами родителей.