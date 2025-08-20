«Я бы не хотел, чтобы мы гонялись за трендами»: какие песни стоит включать в школьную программу

Депутат Госдумы Михаил Романов выступил с инициативой о введении в школьную программу песни Надежды Кадышевой «Веночек». Также музыкальный критик Евгений Бабичев предложил изучать на уроках музыки композицию «Конь» группы «Любэ». В беседе с сайтом «Страсти» Евгений выступил против включения в учебники музыкальных трендов и артистов, находящихся на волне хайпа. Евгений не стал называть композиции, которые достойны внимания школьников, но уточнил, что они должны отражать культурные ценности русского народа.

«Мы предполагаем, если артист попал в учебник, то это не значит, что через 5 лет он оттуда исчезнет. На мой взгляд, в программу должны попадать песни, которые на длительной дистанции доказали свою актуальность, востребованность. Эти композиции должны транслировать те ценности, которые есть у русского народа. Я не буду говорить, кто еще достоин попасть в школьную программу. Дело не в этом. Есть песни, которые уже текут в крови, а есть те, которые притянуты за уши: они актуальны сейчас, но мы не знаем, что будет с ними дальше. Соцсети могут нам подкинуть новый тренд, и что, мы тоже будем вписывать его в учебники? Будто бы уже обесценивается само событие», — высказался музыкальный критик.

Евгений отметил, что песня Кадышевой «Веночек» сейчас находится на слуху, но ее судьба через десятилетия неизвестна. Существует вероятность, что Кадышева, как и Татьяна Буланова, в скором времени потеряют актуальность у молодежи.

По мнению Бабичева, на эстраде есть группа, чье творчество проверено временем и отражает дух народа. Евгений обратил внимание, что коллектив «Любэ» существует больше 50-ти лет, но его композиции до сих пор востребованы.

«Веночек» — песня хорошая, она сейчас в тренде. Но я бы не хотел, чтобы мы гонялись за трендами и включали в учебники ту же Татьяну Буланову. Это все хайп. Через полгода, может, про Буланову никто и не вспомнит. Попадание в учебники — серьезное достижение не конкретных артистов, а песен. Я предложил «Коня» просто потому, что из общения с людьми понял, что эта песня — народная. У нее есть конкретный автор — Игорь Матвиенко. Композиция прочно закрепилась в нашем культурном коде. Когда ты поешь в караоке, дома за кухонным столом, то «Конь» отражает Россию. Песню можно затянуть хором, она отражает культурные ценности, заставляет нас погрустить, поэтому она может быть включена в школьную программу. Но когда мы говорим про «Веночек», песни SHAMAN… Мы не знаем, будет ли Ярослав Дронов популярен через 20-30 лет, как Николай Расторгуев с жизнеутверждающими композициями. «Любэ» закрепила за собой звание группы, чьи песни создаются для нашей армии, наших людей. А коллективу больше 50-ти лет!» — заявил музыкальный критик.

Помимо творчества Кадышевой и Булановой, среди россиян популярен хит Татьяны Куртуковой «Матушка Земля». По мнению Евгения, если он будет оставаться на слуху через 15-20 лет, значит, можно будет сделать вывод про его актуальность для русского народа.

«Извините, но на песню «Веночек» только сейчас обратили внимание. Тот же вопрос: «Будет ли песня Татьяны Куртуковой «Матушка Земля» популярна через 20 лет?». Если да, то мы сможем понять, что композиция создана для России и не теряет актуальность», — резюмировал Евгений.