Газманов предложил выбирать песни для школьной программы опросами родителей. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько недель назад стало известно, что министерство просвещения поддержало инициативу депутатов Госдумы о том, чтобы включить в школьную программу изучение песен Олега Газманова и SHAMAN. Газманов рассказывал, что входил в состав инициативной группы, которая разрабатывала предложение для министерства.

Тем не менее, Газманов поспешил заверить, что не пытался навязать свое творчество школьникам.

«Я хотел бы, чтобы те, кто будет принимать решения по школам, устроили социальный опрос населения. То есть не статистика, а именно опросы родителей», — объяснил певец.

Газманов допустил, что на уроках музыки могут изучать композиции группы «Любэ», заслуженного артиста России Сергея Трофимова (Трофим) и других.

«У нас еще масса артистов, у нас есть рокеры прекрасные, которые поют. Кипелов и другие ребята. Поэтому это все нужно», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что 73-летний Олег Газманов высказался о выходе на пенсию.