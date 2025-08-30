«Не хотела на Мальдивы»: Марина Анисина отпраздновала 50-летие с Никитой Джигурдой

Марина Анисина отпраздновала 50-летие с Никитой Джигурдой на Мальдивах.

Олимпийская чемпионка поделилась в личном блоге тем, что любящий супруг решил устроить романтическую поездку в честь ее дня рождения. Он отвез ее на курорт, расположенный на Индийском океане.

Марина призналась, что не хотела праздновать юбилей, но отказать мужу в поездке не смогла. По этой причине Джигурда отвез ее на Мальдивы, несмотря на то, что период с мая по октябрь называют низким сезоном для отдыха на этих островах.

Спортсменка поделилась, что празднует 50-летие в номере отеля, из которого открывается вид на океан. Анисина поблагодарила мужа за праздник: «Спасибо Никитосу за подарок»

«Маринка, иди — смотри, радуга! Лепота! А ты не хотела на Мальдивы», — эмоционально заявил Джигурда.

Подписчики звездной пары оценили поступок актера: «Никита может удивлять, в обычном найти красоту», «Красотища, а с бурей будет еще краше», «Погода такая же неистовая, как и вы оба».

Напомним, что Никита и Марина поженились в 2008 году. Но спустя восемь лет брака спортсменка развелась с артистом и уехала с двумя детьми во Францию. Но четыре года назад они снова поженились, подписав брачный контракт.

