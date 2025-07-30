Суд окончательно отказал Никите Джигурде в иске по наследству. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский суд прекратил производство по иску Никиты Джигурды к нотариусу. Артист требовал признать право собственности на имущество в порядке наследования и обязать нотариуса выдать ему свидетельство о праве на наследство.

Первый такой иск был отклонен судом еще в 2023 году, однако Джигурда обратился с тем же заявлением вновь, и ему снова отказали.

Артист также пытался оспорить нормы Гражданского кодекса РФ об основаниях наследования - суд и в этом случае встал не на его сторону.

Напомним, спор Джигурда ведет вокруг наследства покойной подруги Людмилы Браташ. Предпринимательница умерла в 2016 году, однако оставила завещание, в котором фигурировали Никита Джигурда и его супруга Марина Анисина. В какой-то момент завещание оспорила сестра скончавшейся женщины, суд принял решение в ее пользу.

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