«Знакомство было неслучайным»: Марина Анисина обратилась к Никите Джигурде по особому поводу

Марина Анисина обратилась к Никите Джигурде по особому поводу.

Звездная пара отметила дату, связанную с годовщиной их знакомства. В честь этого Анисина опубликовала в личном блоге видео, где запечатлен Джигурда, танцующий под собственную песню, которую он посвятил жене.

Спортсменка также поделилась в социальных сетях снимком, на котором позирует вместе с мужем. На фотографии она предстала в красочном костюме, а на Никите был надет «фартук» с изображением мужчины.

«25-го июля 2007 я познакомилась с Джигурдой. Никитос, с 18-летием знакомства! 25 июля наше знакомство с Никитой было неслучайным», — подписала праздничную публикацию Марина.

Подписчики оценили романтику звездной пары, порадовались за нее и принялись поздравлять в комментариях: «За вами приятно наблюдать, несмотря на весь эпатаж», «Никита любит, любит, в каждом слове и движении. Как можно не любить Марину? Как можно не любить Никиту? Будьте здоровы, счастливы и любимы!», «Эта любовь навсегда».

Напомним, что супруги поженились 23 февраля 2008 года, а сейчас они воспитывают двоих детей: сына Мика-Анжеля и дочь Эву-Владу. Спустя восемь лет брака Анисина развелась с мужем и уехала с детьми во Францию. Однако затем экс-супругам удалось наладить отношения и воссоединиться.

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