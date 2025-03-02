«Кто же разрешит весну»: живущая в США Кристина Орбакайте публично обратилась к россиянам

Живущая в США Кристина Орбакайте обратилась к россиянам.

Певица в личном блоге опубликовал снимки, на которых она позирует с букетом желтых цветов и поздравила всех поклонников с первым воскресеньем весны. Кроме того, артистка напомнила подписчикам и о своей матери Алле Пугачевой, которая ранее ввела традицию начинать новый теплый сезон с ее слов: «Весну разрешаю».

На кадрах Кристина позирует в черном плаще на фоне красной двери, а ярким акцентом служит букет желтых цветов.

«Всех с первым воскресеньем весны! С праздником желтых цветов! Будем ждать, кто же нам разрешит в этом году эту весну. Любимое первое воскресенье весны — праздник желтых цветов, который так дорог мне», — обратилась Орбакайте к поклонникам.

Напомним, что Алла Пугачева придумала праздник желтых цветов более полувека назад, устраивая концерты, где выступали знаменитые артисты.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте рассказала, в какую страну приедет праздновать день рождения.

Также сообщалось, что Алла Пугачева устроила скандал с официантами в ресторане.