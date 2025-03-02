«Уж не болен ли он?»: неузнаваемый Филипп Киркоров вышел в свет с новой спутницей

Певец Филипп Киркоров вышел в свет с новой спутницей, удивив публику изменившейся внешностью. Многие заметили, как сильно артист похудел, и даже заподозрили его в болезни. Об этом сообщает «7Дней.ru».

1 марта Филипп Киркоров появился на 10-летии ресторана Гранд-кафе «Dr. Живаго» в Москве. Певец пришел под руку с новой спутницей, светской львицей Викторией Шеляговой. Однако внимание публики привлекла экстремальная худоба артиста. Пользователи Сети даже предположили, что всему виной применение препарата для диабетиков, с помощью которого худеют сейчас многие звезды, или серьезная болезнь.

«Может, он лечится от болезни?», «Морда большая, шея тонкая…», «Уж не болен ли Филя? Что-то усох…», «Там уже истощение», — пишут в Сети.

Сам певец признавался, что путь к идеальной форме оказался для него сложным. По словам Филиппа Киркорова, в какой-то момент он уже «не мог смотреть на себя в зеркало», поэтому решился на преображение. Артист подчеркнул, что для него важна эстетическая составляющая внешности.

«Липосакция, коррекция фигуры. Убрал лишний вес. Потому что больше смотреть на себя в зеркало не мог. Плюс фитнес, упражнения. <…> Я артист. Поэтому экспериментирую, чтобы вызывать положительные эстетические чувства. Меня принимают по одежке и внешности, а провожают по песням. Поэтому должен быть в форме. А тут все совпало… Но поверьте, это было непросто», — делился Филипп Киркоров.

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