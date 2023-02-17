«Не хочу»: Плющенко признался, по какой причине не говорит о Костомарове

Фигурист Евгений Плющенко не комментирует состояние коллеги Романа Костомарова по одной причине. Ее спортсмен назвал в интервью РИА Новости Спорт.

Плющенко подтвердил, что Костомаров его «близкий друг». Спортсмен желает, «чтобы он поправился и вышел из этой клиники».

Отсутствие комментариев по поводу состояния Костомарова он объяснил так: «Не хочу спекулировать на этой теме».

Напомним, Костомарова госпитализировали в начале января. Главврач «Коммунарки» Денис Проценко заявил, что результаты анализов фигуриста указывали на минимальные шансы выжить.

При поступлении у Костомарова выявили бактерию – она давала сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, сообщал медик. При этом Проценко не уточнил, какую именно бактерию выявили.

Врач-пульмонолог ранее заявлял, что у Костомарова был пневмококк, который лечили большими дозами антибиотиков. При разрушении бактерия выделяет токсин, губительный для сердечно-сосудистой системы.