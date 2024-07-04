«Не хочу их учить»: Лариса Голубкина высказалась об отношениях с дочерью и внуками

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина рассказала, какие у нее отношения с дочерью и внуками. Об этом пишет aif.ru.

«Внутри себя я делала все по отношению к Маше — и любила, и хвалила. И сейчас и люблю, и хвалю», — заявила Голубкина, рассказывая о дочери Марии.

Актриса также раскрыла, чем занимаются ее взрослые внуки. Оказалось, что внук звезды также задействован в киноиндустрии, а внучка планирует стать врачом.

«Ванечке внуку уже 22 года. Он, наверное, станет не артистом. Он сценарист, режиссер, пишет песни, стихи. А Настя у нас будет врачом. Конечно, это было бы здорово. Признаюсь, они не могут сказать, что бабушка их кормила, поила. Но, когда они появлялись у меня, все время просили, чтобы я делала блинчики с мясом. И я делала… Не хочу их учить, они сами научатся», — резюмировала артистка.

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