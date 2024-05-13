«Я рассказываю тайну»: Голубкина раскрыла причину развода с Николаем Фоменко

Актриса Мария Голубкина только однажды была в официальном браке. В 22 года она вышла замуж за заслуженного артиста РФ Николая Фоменко. У супругов появились на свет двое детей, но их семейное счастье рухнуло после 13 лет совместной жизни. Ведущая передачи «Девчата», наконец, раскрыла причины развода с Фоменко.

Как ни странно, яблоком раздора стал бассейн, который решил построить артист.

«Я рассказываю тайну, почему мы развелись с Колей Фоменко. Он сказал: „Ты мне не давала строить бассейн“. А он построил. И у него дом еще больше, чем у меня: 600 метров. И бассейн», — призналась актриса в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

После Голубкина спросила, нравится ли Николаю новый бассейн. На это он ответил кратко: «Да это ужас!».

Актриса добавила, что содержать бассейн очень сложно: нужно тратить много денег на химию, а также постоянно его чистить. Кроме того, там постоянно образуется слизь, плесень и водоросли.

Зато звезда радовалась покупке и продаже собственной яхты.

Ранее 50-летняя актриса Мария Голубкина удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Она доверилась стилисту и поэкспериментировала с волосами, благодаря чему стала выглядеть на несколько лет моложе.