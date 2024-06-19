Отказывается верить в свое одиночество: Лариса Голубкина все оставила дочери и уехала в пансионат

83-летняя Лариса Голубкина, сломавшая в 2000 году шейку бедра, сейчас передвигается в инвалидном кресле. Актрису мучают и скачки давления, из-за которых ей постоянно приходится ставить капельницы. На фоне проблем со здоровьем вдова Андрея Миронова приняла решение переехать из своей квартиры в центре Москвы в подмосковный пансионат.

Актриса не всегда ладила с дочерью от первого брака Марией Голубкиной, которую Андрей Миронов принял как родную. Из-за непростых характеров актрисы предпочли жить раздельно. После Голубкина-старшая согласилась оставить квартиру в Москве Марии и переехать в пансионат, где ей всегда окажут необходимую медицинскую помощь, пишет портал PROZVEZD.

«Я и так очень хорошо и долго живу, дай Бог каждому прожить 83 года, как я», — говорит она.

Дочь вдовы Миронова замужем за Николаем Фоменко, которому родила двоих детей. Внуки Ларисы Ивановны живут и учатся в Лондоне и не могут часто навещать бабушку. Но Голубкина-старшая отказывается верить в свое одиночество: ей всегда звонят друзья. Мысли артистки заняты воспоминаниями, а сейчас к ним добавились переживания по поводу болезней.

Мария — единственная наследница Ларисы Ивановны. В ее воспитании, как призналась ранее звезда кинематографа, она допустила немало ошибок, так как не могла «разобраться в себе». Для нее была важнее работа, семья отходила на второй план. И если в детстве дочь была близка с матерью, так как была ребенком, то с возрастом стала отдаляться.

Недавно звезда «Гусарской баллады» заявила, что артисткам не стоит рожать детей.