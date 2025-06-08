«Не хочу, чтобы его шпыняли»: Федункив заявила, что сделает пластическую операцию ради сына

Марина Федункив заявила, что планирует сделать пластическую операцию ради сына. Подробности приводит StarHit.

На музыкальной премии МУЗ-ТВ 2025 актриса появилась в ярко-желтом платье свободного кроя в пол. При этом образ она дополнила необычной прической.

В беседе с журналистами Федункив раскрыла, что планирует сделать пластическую операцию ради сына, так как в будущем он может столкнуться с травлей из-за внешности мамы.

«Скажу, что и до родов как бы особо не была красоткой. Но как бы знаем, дети жестоки, а у меня все-таки маленький сын. Я не хочу, чтобы его шпыняли там, что у него мама в возрасте бабушки. Поэтому как придет время, то натяну все что можно. Вот это единственный мужчина ради которого я способна на такие поступки», — поделилась Марина.

Также Марина подчеркнула, что после родов ей на какое-то время пришлось забыть о карьере. Однако сейчас у артистки будет много работы из-за большого количества съемок.

«У меня очень много работы, съемок много, а еще и новые программы. Я потратила какой-то определенный период времени на воспитание. Ну вот сейчас не то, чтобы бросила воспитание, он сам себя не воспитывает. Стараюсь уделять время ребенку, ну хоть чуть-чуть, чтобы он понимал, что мама это», — раскрыла Марина.

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