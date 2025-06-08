«Рано бронзоветь»: Сергей Лазарев отказался считать себя легендой шоу-бизнеса

42-летний Сергей Лазарев заявил, что его рано называть легендой. Об этом сообщает ROCKET MAG.

Певец Сергей Лазарев на премии МУЗ-ТВ высказался о том, что некоторые стали называть его легендой отечественного шоу-бизнеса. По мнению музыканта, ему еще рано приписывать такой статус.

«Мне только 42. Мне еще рано бронзоветь!» — заявил он.

Лазарев добавил, что легендами являются Лев Лещенко, Филипп Киркоров и Игорь Крутой, но никак не он.

Кроме того, певец восхитился формой Льва Лещенко, который в свои 83 года продолжает выступать.

«На таких людей, как он, хочется ровняться! Представляете, в какой он потрясающей форме. Красавчик! Просто браво!» — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев расплакался в эфире шоу «Маска» из-за мамы.