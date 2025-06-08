Желания связаны с успехами сына: Яна Рудковская раскрыла свою главную мечту

Яна Рудковская раскрыла свою главную мечту. Подробности приводит Mk.ru.

На церемонии награждения музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ звездный продюсер пообщалась с журналистами. Рудковской вручили особую награду. По словам Яны, она считает, что заслуженно получила звание легендарного продюсера, а трофей она поставит в какое-то особое место.

Однако Рудковская раскрыла, что получение награды никогда не являлось ее главной мечтой.

На данный момент желания Яны связаны лишь с успехами собственного сына.

«Я хочу, чтобы Саша Плющенко стал Олимпийским чемпионом. Это — мечта моей жизни», — поделилась знаменитость.

Саша, к слову, пришел на церемонию вместе с мамой. Перед выходом к фотографам продюсер заботливо поправила наследнику бабочку, что не порадовало мальчика.

Ранее мы писали о том, что поклонники заподозрили, что Рудковская заставила Плющенко сделать «лисьи глазки».

Также сообщалось, что Яна Рудковская неожиданно высказалась о «Евровидении».