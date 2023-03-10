«Не исключена еще одна чистка»: врачи не могут остановить развитие сепсиса у Костомарова

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. Уже два месяца фигурист отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом. Поговаривают, Олимпийский чемпион перенес операцию по ампутации стоп и инсульт. Ежедневно о спортсмене появляются тревожные новости, которые семья Романа по-прежнему отказывается комментировать. Сегодня на связь с Telegram-каналом «112» вышел инсайдер и сообщил о самочувствии Костомарова на данный момент.

Выяснилось, что состояние Олимпийского чемпиона по-прежнему остается тяжелым. Доктора не решились отключить 46-летнего мужчину от аппарата искусственной вентиляции легких, вот почему в сложившейся ситуации трудно давать какие-то прогнозы.

«Врачам не удается остановить развитие сепсиса и некроза тканей, не исключена еще одна операционная чистка», — пишет «112».

Ранее иммунолог Ирина Ярцева выразила опасения за когнитивные способности Романа Костомарова, и виной всему перенесенный инсульт. Высказывание эксперта смотрите здесь.

Не менее интересен и комментарий Ильи Авербуха. Хореограф сообщил, что супруг Домниной ведет непрекращающуюся борьбу за свою жизнь. Подробности читайте в этой статье.