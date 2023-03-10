«Не исключена еще одна чистка»: врачи не могут остановить развитие сепсиса у Костомарова
«112»: врачи не могут остановить развитие сепсиса и некроза тканей у 46-летнего Костомарова.
Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. Уже два месяца фигурист отчаянно борется за свою жизнь с серьезным недугом. Поговаривают, Олимпийский чемпион перенес операцию по ампутации стоп и инсульт. Ежедневно о спортсмене появляются тревожные новости, которые семья Романа по-прежнему отказывается комментировать. Сегодня на связь с Telegram-каналом «112» вышел инсайдер и сообщил о самочувствии Костомарова на данный момент.
Выяснилось, что состояние Олимпийского чемпиона по-прежнему остается тяжелым. Доктора не решились отключить 46-летнего мужчину от аппарата искусственной вентиляции легких, вот почему в сложившейся ситуации трудно давать какие-то прогнозы.
«Врачам не удается остановить развитие сепсиса и некроза тканей, не исключена еще одна операционная чистка», — пишет «112».
Ранее иммунолог Ирина Ярцева выразила опасения за когнитивные способности Романа Костомарова, и виной всему перенесенный инсульт. Высказывание эксперта смотрите здесь.
Не менее интересен и комментарий Ильи Авербуха. Хореограф сообщил, что супруг Домниной ведет непрекращающуюся борьбу за свою жизнь. Подробности читайте в этой статье.