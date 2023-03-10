«Будет понятно не сразу»: врачи опасаются за когнитивные способности Костомарова после инсульта

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. С тех пор мужчина отчаянно борется за свое здоровье. Сообщается, что за время, проведенное в больнице, Олимпийский чемпион перенес операцию по ампутации конечностей и инсульт. Кроме того, ежедневно в Сети появляются тревожные новости о состоянии фигуриста, и понять, что в таком потоке информации является правдой, а что нет — тяжело. Несмотря на это, поклонники и родные люди Костомарова не прекращают молитв за его здоровье. Для многих является вопросом, какие прогнозы врачи дают Роману. Внести ясность в ситуацию поспешила иммунолог Ирина Ярцева в беседе с изданием Woman. ru.

Эксперт считает: говорить о каких-то перспективах преждевременно, поскольку неизвестно, как повлиял на мозг перенесенный инсульт. Именно поэтому сейчас наибольшие опасения вызывают когнитивные способности спортсмена.

«Насколько будет сохранно сознание и когнитивные функции: память, речь, способность мыслить — будет понятно не сразу. Только тогда, когда он начнет жить без аппаратов, самостоятельно дышать, станет ясно, получится ли вернуться к привычной жизни», — пояснила Ярцева.

Врач поспешила добавить: она сейчас говорит про возвращение к привычной жизни не с физической стороны, а психологической. По мнению Ирины, у Романа произошло «изменение личности», с которым нельзя не считаться.

«Порой такие пациенты проходят тяжелейшие испытания, выкарабкиваются, но быть в сознании и социализироваться не получается», — резюмировала иммунолог.

Ранее Илья Авербух рассказал о непрекращающейся борьбе за жизнь Романа Костомарова. Подробности читайте в этой статье.